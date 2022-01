Im Uncharted-Film sieht die Flugzeugszene anders aus, als wir sie kennen

05.01.2022 12:12 Uhr

Der Uncharted-Film greift einige bekannte Szenen der Reihe auf, darunter auch die Flugzeug-Sequenz aus Uncharted 3. Die Leinwandumsetzung unterscheidet sich aber durchaus von der Vorlage, wie der Clip zeigt. Anders als in Uncharted 3 ist Protagonist Nate hier nicht allein unterwegs, sondern hat Teammitglieder Sully und Chloe dabei.



Der Film läuft am 10. Februar 2022 in den deutschen Kinos an.