Im wohl witzigsten Spiel des Summer Game Fest geht ihr im Pyjama wandern, steuert aber nur die Beine

Baby Steps ist wohl schon jetzt eine der abgedrehtesten Ankündigungen des Summer Game Fest 2023. Das Spiel kommt von den Entwickler*innen hinter Ape Out und Getting Over it, womit der Ton schonmal gesetzt sein dürfte. Die Hauptfigur von Baby Steps ist Nate, der seine Zeit hauptsächlich vor dem Fernseher im Keller seiner Eltern verbringt und kaum Motivation zeigt, je wieder aufzustehen. Eines Tages entdeckt er aber eine Fähigkeit, die er schon fast vergessen hatte: Einen Fuß vor den anderen zu setzen.

Der Clou beim Spielen: Ihr steuert nur die Beine von Nate. Ihr müsst also aufpassen, dass der gute nicht die Balance verliert und immer einen sicheren Stand hat.

Dabei überquert ihr ähnlich wie in Getting over It einen Berg, der aber deutlich detaillierter ist und außerdem ein paar lustige Geschichten zu bieten hat. Der Trailer zeigt aber schon ganz klar, dass ein großer Teil des Spiels darin besteht, Nate dabei zuzusehen, wie er von Klippen oder in Pfützen fällt.

Der Titel soll 2024 für PS5 und PC erscheinen.