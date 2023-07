Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Mit Immortals of Aveum erscheint am 22. August ein neuer spannender Singleplayer-Shooter von den Ascendant Studios für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Statt mit Schrotflinten und Maschinenpistolen setzt ihr in den Kämpfen allerdings verschiedene magische Fähigkeiten ein.

Dabei gibt es drei unterschiedliche Grundformen, die ihr im Laufe des Spiels erweitern und kombinieren könnt, um neue, besonders starke Angriffe zu kreieren. Der Titel versetzt euch in eine Fantasy-Welt, in der alles von Magie angetrieben wird und ihr einer der wenigen seid, der alle drei Farben der Magie nutzen kann.

Die Story handelt von Jak, der sich zusammen mit einer Eliteeinheit aus Kampfmagier*innen dem fiesen Tyrannen Sandrakk entgegenstellt, um die Welt von Aveum vor dem Untergang zu bewahren.