In Botany Manor könnt ihr seltene Pflanzen anbauen und herrlich entspannen

Botany Manor ist der Titel eines neuen Puzzle- und Erkundungsspiels und gleichzeitig der Name des Anwesens, das ihr im Spiel erkunden könnt.

Der Titel spielt in England im Jahr 1890 und lässt euch in der Rolle der Botanikerin Arabella Greene ein buntes Herrenhaus untersuchen. Euer Ziel ist dabei, das botanische Forschungsbuch 'Vergessene Flora' fertigzustellen. Ihr müsst herausfinden, wie ihr seltene Pflanzen züchten könnt, die sich nicht immer so verhalten, wie man es erwarten würde.

Botany Manor erscheint am 9. April 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC. Habt ihr den Xbox Game Pass, könnt ihr euch das Spiel zum Release aus der Bibliothek fischen.