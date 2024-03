In Call of Duty Modern Warfare 3 könnt ihr jetzt auch als Space Marine spielen

Call of Duty Modern Warfare 3 bringt mit Season 2 Reloaded auch eine neue Collaboration mit dem Sci-Fi-Universum aus Warhammer 40,000 an den Start.

Dadurch kommen Skins und ein neuer Spielmodus in den Ego-Shooter. In Juggermosh starten alle Spieler*innen mit der Juggernaut-Abschussserie. Spezielle Skins lassen euch dabei als Blood Angels Space Marine oder Ultramarine spielen. Der ganze Modus ist in der Third-Person-Ansicht gehalten.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist im November 2023 erschienen, Season 2 Reloaded läuft seit dem 6. März 2024.