In Call of Duty Warzone kehrt in Season 2 ein absoluter Map-Liebling zurück

In Call of Duty Warzone startet in wenigen Tagen die zweite Season. Diese bringt eine unter Fans beliebte Battle-Royal-Karte zurück ins Spiel.

Fortune's Keep ist eine Map für den Resurgence-Modus, die erstmals in Season 4 von Call of Duty Vanguard eingeführt wurde. Jetzt kehrt die Karte zurück und hat natürlich auch ein paar Änderungen und neue POIs im Gepäck. Auf Fortune's Keep könnt ihr dann auch Ranked-Resurgence spielen.

Die zweite Season von Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone startet am 7. Februar.