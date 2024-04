In Children of the Sun entscheidet nur eine Kugel aus eurer Sniper über Sieg oder Niederlage

Children of the Sun ist ein spannender Mix aus Scharfschützen- und Puzzlespiel. Ein neuer Trailer stellt das Gameplay jetzt ausführlich vor.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines namenlosen Mädchens mit telekinetischen Fähigkeiten in einer an die USA angelehnten Welt. Ein fieser Kult hat euer Leben zerstört und ihr schwört Rache. Pro Level habt ihr allerdings nur eine Kugel im Magazin, die ihr geschickt von Gegner zu Gegner lenken müsst, um weiterzukommen.

Children of the Sun soll am 9. April 2024 für den PC erscheinen.