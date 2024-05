In Chocolate Factory baut ihr eure eigene Süßigkeitenfabrik - und bekämpft aggressive Marshmallows

Bei Chocolate Factory ist der Name Programm. Denn hier ist es eure Aufgabe, eure eigene Süßigkeitenfabrik aufzubauen, die jede Menge Leckereien produziert. In der Egoperspektive zieht ihr mithilfe diverser Hilfsmittel Förderbänder und andere Apparaturen hoch und seht eure Fabrik so nach und nach wachsen.

Die bunte Bonbon-Optik passt dazu wie die Faust aufs Auge, laut offizieller Beschreibung soll es zudem Erkundungselemente und Kämpfe geben. Diese sieht man auch kurz im Trailer, denn offenbar haben es aggressive Marshmallow- und Lebkuchen-Wesen auf euch abgesehen, die ihr dann über den Haufen ballern müsst.

Chocolate Factory ist bislang für den PC angekündigt und soll im Juni 2024 erscheinen.