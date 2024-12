In der Farming Sim Lemon Cake führt ihr eine gemütliche Bäckerei und macht Süßigkeiten

Falls ihr nach einer Farming Sim sucht, in der ihr nicht auf einem Bauernhof unterwegs seid, könnte Lemon Cake etwas für euch sein. Hier kümmert ihr euch nämlich um eine Bäckerei und seid dementsprechend für Kuchen und Süßigkeiten verantwortlich. Trotzdem finden sich viele der bekannten Farming-Features wieder. In eurem Gewächshaus baut ihr Zutaten an und kümmert euch um eure Tiere für Milch, Eier oder Honig. In der Küche fügt ihr alles mit verschiedenen Rezepten zusammen und serviert eure Kreationen an die Kundschaft.

Lemon Cake gibt es für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.