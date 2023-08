In diesem abgedrehten Action-RPG schießt ihr als Huhn explosive Eier auf bewaffnete Füchse

Der Turbo Chicken Simulator von Balkanware ist definitiv eines der abgedrehtesten Spiele, das in den vergangenen Tagen vorgestellt wurde. Wie es der Name schon vermuten lässt, seid ihr in diesem Action-RPG mit Open World als mit allen Wassern gewaschenes Huhn unterwegs. Der Titel wurde bisher nur für den PC angekündigt, einen Releasetermin gibt es noch nicht.

Eure Heimat, die Cluckingham Isle, wird von einem fiesen Fuchs-Baron und seiner grausamen Armee unterjocht. Da ist es nur selbstverständlich, dass sich ein Huhn erhebt und den Unterdrücker*innen den Kampf ansagt. Eure stärkste Waffe habt ihr in Form von explosiven Eiern schon dabei.

Sollte das allerdings nicht ausreichen, könnt ihr auch zum Super Chikiyan, eine Anspielung auf die Super Sayajin aus Dragon Ball, werden und so besonders starke Fähigkeiten freischalten. Für den richtigen Ausgleich ist ebenfalls gesorgt. Habt ihr vom Kämpfen nämlich mal genug, könnt ihr die Insel auch mit einem eigenen Auto erkunden.