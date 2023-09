Barbarian Saga: The Beastmaster ist ein actionreiches Metroidvania, das aktuell für die PlayStation- und Xbox-Konsolen, den PC und die Nintendo Switch entwickelt wird. Wie es der Name schon verrät, seid ihr dabei als mächtiger Beastmaster unterwegs und könnt die Kontrolle über Tiere und Kreaturen übernehmen.

So schaltet ihr in klassischer Metroidvaina-Manier zuvor unzugängliche Wege frei. Auch das Besuchen schon abgeschlossener Orte mit erworbenen Fähigkeiten lohnt sich, da ihr nur in bestimmten Formen an bestimmte Orte gelangen könnt. Die Bosskämpfe funktionieren dafür ähnlich wie in Fighting-Games.