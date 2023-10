In diesem entspannten Spiel führt ihr als Waschbär euer eigenes Café

Zipp's Café ist ein gemütliches Adventure, das am 15. November für den PC erscheint und euch in die Rolle von Zipp, einem anthropomorphen Waschbär und Café-Besitzer steckt. Am Rande einer von Tieren und Insekten bevölkerten Stadt versucht ihr, das Geheimnis des perfekten Kaffees zu lüften.

Nebenbei kommt ihr mit euren Gästen ins Gespräch und erfahrt so mehr über ihr Leben und ihre Probleme. Es gibt fünf einzigartige Charaktere, deren Geschichten miteinander verwoben sind und die euch in ihre Misere hineinziehen. Daneben könnt ihr euch die Zeit mit Minispielen vertreiben.