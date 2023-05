In diesem extrem witzigen Racer machen wir alles... nur kein Autofahren

Triband, die Entwickler*innen von What the Golf? haben mit What the Car? ein neues Adventure für Apple Arcade vorgestellt, das ab sofort gespielt werden kann. Darin steuert ihr ein ziemlich abgedrehtes gelbes Auto mit Beinen und macht auf dem Weg zur Ziellinie so ziemlich alles, ausser zu fahren.

Ihr hüpft über Hindernisse, klettert auf Häuser und fliegt mithilfe eines Jetpacks durch eine bunte Welt. Euer kleines Auto kann sich dabei bei Bedarf auch in eine Limousine oder ein Segelschiff verwandeln. Das Spiel bietet außerdem einen umfangreichen Leveleditor, mit dem ihr eigene Inseln entwerfen und mit anderen Spieler*innen teilen könnt.