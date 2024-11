Mit Missions in Snowland erwartet euch ein Plattformer mit einem besonderen Twist, denn hier könnt ihr wie in einem Adventskalender jeden Tag ein Türchen öffnen, hinter dem sich dann eines von insgesamt 24 Leveln verbirgt. Die Spielabschnitte verteilen sich auf vier unterschiedliche Biome und stellen euch vor unterschiedliche Aufgaben.

So gibt es in jedem Abschnitt 24 Schneeflocken zu sammeln und am Ende jedes Bioms einen Boss zu besiegen. Darüber hinaus gibt es ein Endboss- und ein großes Bonus-Level, welches selbst die erfahrensten Spieler*innen auf die Probe stellen soll.

Euch kommt das Spiel bekannt vor? 2006 konnte der Titel in einer ähnlichen Form schon auf der europäischen Nintendo-Website direkt im Browser gespielt werden.

Auf Steam kommt das Spiel auf 95% positive Reviews und wird damit als 'Sehr positiv' bewertet.

Passend zur Weihnachtszeit erscheint der Titel am 29. November auch auf der Nintendo-Switch - bisher ist er nur auf dem PC erhältlich. Entwickelt wird der Titel übrigens von zwei Mitgliedern der GamePro/GameStar-Community, die uns auch auf das Spiel aufmerksam gemacht haben.