In diesem großartigen Hexenspiel designt ihr Tarotkarten und trefft folgenschwere Entscheidungen

In The Cosmic Wheel Sisterhood schlüpft ihr in die Rolle von Fortuna. Die wahrsagende Hexe wurde auf einen Asteroiden verbannt und geht einen Pakt mit einem mysteriösen Wesen ein, das ihr die Freiheit verspricht. Ihr begegnet unterschiedlichen Hexen und erstellt neue Wahrsage-Karten, mit denen ihr die Zukunft bestimmt. Mit euren selbst designten Karten und Dialog-Entscheidungen beeinflusst ihr den Verlauf de