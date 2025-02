In diesem kostenlosen Soulslike seid ihr der Boss und wischt mit euren Herausforderern den Boden auf

Eigentlich sind wir es in Spielen gewohnt, gegen dicke Bosse anzutreten und uns im Zweifel ordentlich von ihnen vermöbeln zu lassen, bevor wir schlussendlich siegreich zum nächsten Widersacher ziehen. In The Dark Queen of Mortholme ist es allerdings genau andersherum.

Hier schlüpfen wir in die Rolle der Dark Queen, dem mächtigsten Wesen des gesammten Universums und werden stattdessen von einem Krieger immer und immer wieder herausgefordert. Den bezwingen wir allerdings, ohne mit der Wimper zu zucken.

Die Devs beschreiben ihr Werk wie folgt: "Ein 20-minütiges Anti-Game über eine unkonventionelle Beziehung und die Fähigkeit zur Veränderung." Das Spiel könnt ihr auf ihrer Seite kostenlos für Windows, Mac und Linux herunterladen.