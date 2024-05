In diesem kunterbunten Fantasy-RPG kämpft ihr im Bollywood-Stil: Es erscheint für PS5, Xbox und PC

Aikyam ist ein kommendes Fantasy-RPG, das mal nicht von Herr der Ringe und Co. inspiriert ist, sondern von Bollywood-Filmen, und das soll sich nicht nur in der bunten Optik zeigen, sondern auch in der Inszenierung der Kämpfe. Die sind rundenbasiert und ihr glänzt dabei mit "dramatischen Sprüngen, Drehungen und Stunts, die der Schwerkraft trotzen". Im Ankündigungstrailer sieht es außerdem so aus, als gäbe es auch Rhythmus-Elemente, was natürlich sehr gut passen würde.

Die Spielwelt ist inspiriert von indischen Mythen und ihr müsst euer Heimatdorf vor dem völligen Chaos retten und euch dabei Dämonen stellen. Aikyam erscheint für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Das Releasedatum ist aber noch nicht bekannt.