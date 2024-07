Triggerwarnung: Selbstmord-Thematik, Depressionen



Im neuen Isekai-Anime No Longer Allowed in Another World dreht sich alles um den Schriftsteller Osamu Dasai, der einen Selbstmord-Pakt mit seiner festen Freundin Sacchan eingegangen ist. Noch bevor sie jedoch ihre Pläne vollziehen können, werden beide von einem Lastwagen erfasst und verlieren beim Unfall ihr Leben.

Als er erwacht, findet er sich in einer anderen Welt wieder. Eine Elfen-Priesterin namens Annette behauptet ihn als Helden in diese Welt gerufen zu haben, aber er hat kein Verlangen anderen zu helfen und beschließt sie zu ignorieren. Depressiv und suizidgefährdet versucht er nach Möglichkeiten in der neuen Welt getötet zu werden, aber scheitert kläglich und trifft dabei auf ein Katzenmädchen namens Tama.

Er glaubt, dass seine feste Freundin Sacchan ebenfalls in dieser Welt wiedergeboren ist und macht sich auf die Suche nach ihr, damit sie ihren Suizid-Pakt abschließen können. Tama und Annette werden dabei seine treuen Gefährtinnen und helfen ihm bei der Suche nach Sacchan.

Der Anime zu No Longer Allowed in Another World ist seit dem 9. Juli 2024 auf Crunchyroll verfügbar und umfasst aktuell drei Folgen. Es wird immer im wöchentlichen Rythmus jeden Dienstag eine neue Folge veröffentlicht. Insgesamt wird No Longer Allowed in Another Worlds erste Staffel 12 Folgen haben.