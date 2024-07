DC kündigte bereits im letzten Jahr ein neues Projekt zu Suicide Squad an und mittlerweile ist die Anime-Serie zur beliebten Marke erschienen. Der Trailer zeigt einen kleinen Einblick, was Fans in der Anime-Serie erwarten können.

In Suicide Squad Isekai wird die beliebte Schurkentruppe aus Harley Quinn, Clayface, deadshot, Peacemaker und King Shark von Amanda Waller zusammen auf eine Mission geschickt. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um irgendeine Mission auf der Erde, sondern die Truppe wird direkt in eine andere Welt voller Magie und Monster geschickt. Zusammen mit ARGUS Agent Rick Flag soll der sogenannte "Suicide Squad" dem Königreich in der neuen Welt im Kampf gegen mystische Wesen und anderen Superbösewichten, die ebenfalls in die Welt geschickt wurden, unterstützen.

Suicide Squad Isekai ist seit dem 27. Juni 2024 auf Amazon Primes Aniverse-Service verfügbar und umfasst derzeit 4 Folgen. Alle Folgen sind bisher nur in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln erhältlich. Es kommt im wöchentlichen Rhythmus jeden Donnerstag eine neue Folge heraus.