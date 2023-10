In diesem rasanten Shooter räumt ihr als Vampir-Samurai die neonbeleuchtete Unterwelt von Tokyo auf

Tokyo Underground Killer ist ein frisch angekündigter First-Person-Shooter mit übernatürlichen Fähigkeiten, der 2024 für den PC erscheinen soll. Ihr schlüpft darin in den Anzug des "Shinjuku Vampire" Kobayashi, der sich mit einem mythischen Schwert bewaffnet durdh die Unterwelt von Tokyo kämpft.

Ähnlich wie in den neueren Doom-Spielen müsst ihr Gegner dabei auf eine bestimmte Art und Weise ausschalten, um an neue Munition und Leben zu gelangen. Die Umgebungen sind von realen Schauplätzen inspiriert, die scheinbar komplett in Neon getaucht wurden.

Die Geschichte des Spiels wird in dynamischen Manga-Sequenzen erzählt. Zwischen den actionreichen Einsätzen dürft ihr die japanische Metropole in Ruhe erkunden und euer Apartment einrichten.