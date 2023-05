In diesem Roguelike schickt ihr mit Brezln bewaffnete Armeen in den Tod

Despot's Game ist eine Mischung aus Army Builder und Roguelite, das im September 2022 für PC und Xbox erschienen ist und jetzt auch auf PS4 und PS5 verfügbar ist. Das Spiel ist ähnlich aufgebaut wie andere Roguelite-Dungeoncrawler. Die einzelnen Räume und Gegner werden zufällig generiert und wenn ihr sterbt, müsst ihr von vorne beginnen.

Auf dem Weg findet ihr neue Waffen und andere Upgrades, die euch stärker machen. Ihr könnt außerdem permanente Verbesserungen freischalten und seid so für neue Anläufe besser gerüstet. Anders als in Hades oder The Binding of Isaac steuert ihr eure Spielfigur dabei aber nicht selbst.

In bester Army Builder-Manier stellt ihr eine Armee aus Untertanen auf, die für euch in Echtzeit in die Schlacht ziehen. Eine gute Strategie und eine gehörige Portion Glück sind also wichtiger als schnelle Reflexe. Neben dem klassischen Singleplayer könnt ihr auch im PvP gegen andere Spieler*innen antreten.