In diesem Spiel müsst ihr warten - Ja, wirklich. Das ist alles.

Das kommende While Waiting macht seinem Namen alle Ehre. Hier erlebt ihr verschiedene, alltägliche Situationen und müsst sie überstehen, in dem ihr euch in Geduld übt und wartet. Allerdings schaut ihr euch dabei keine Standbilder an, sondern beobachtet eure Umgebung. Jede der über 100 Szenarien ist gespikt mit kleinen Details und vermeindlich sinnlosen Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Müsst ihr aber auch nicht, denn es gibt keinen Weg die Wartezeit auf den Bus, den Fahrstuhl oder die kochenden Nudeln zu verkürzen - ganz wie in der echten Welt.

Laut Entwickler Optillusion geht es um das Üben von Geduld und die Akzeptanz davon, dass wir in manchen Situationen einfach nichts weiter tun können, als abzuwarten. Begreift While Waiting also vielleicht eher als eine Art Zen-Meditationsübung, auch wenn ihr immer wieder witzige Situationen erleben werdet, die das ganze auflockern. So ganz bierernst nimmt sich das Projekt sicher nicht.

While Waiting soll 2025 für PC und Mobile erscheinen. Dank letzterem könnt ihr also sogar im Spiel auf den Bus warten, während ihr auf den echten Bus wartet! Mega.