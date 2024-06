In diesem Spiel strifft Stardew Valley auf Red Dead Redemption und das klingt wie der perfekte Mix!

Das neu angekündigte Cattle Country verspricht einen Mix, der sich für mich einfach genial anhört: Pixel-Farm Sim wie Stardew Valley trifft auf Red Dead Redemption, beziehungsweise Western-Setting. Da ich zu den Personen gehöre, die nach Abschluss der Story von RDR2 einfach stundenlang durch die Landschaft geritten sind, um Geheimnisse zu suchen und die Atmosphäre zu genießen, gehöre ich da natürlich zur Zielgruppe.

Auf der Steam-Seite wird Cattle Country als Cowboy-Adventure-Life-Sim bezeichnet. Neben Bergbau, Angeln, Handwerken und Landwirtschaft steckt auch ein wenig Action-Adventure in dem Titel. Wir sollen uns nämlich auch Banditen stellen, das Dorf beschützen und sogar Verschwörungen aufklären. Schießereien und Rodeos stehen dabei auch auf dem Plan, aber was wäre der Wilde Westen auch ohne diese?

Daneben richten wir uns aber ein gemütliches Zuhause ein, plaudern mit den Nachbar*innen und knüpfen Freundschaften, also ganz wie in Stardew und Co. Wie gut diese spannende Mischung dann tatsächlich auch funktioniert, muss sich noch zeigen, aber ich bin jedenfalls sehr gespannt. Die Sim ist bisher nur für PC angekündigt, ein Release-Datum hat sie leider noch nicht.