In diesem süßen Adventure mit Baldur's Gate 3-Vibes führt ihr eine Taverne voller Abenteurer

Tavern Talk ist eine Visual Novel, in der ihr die Taverne "zum munteren Wanderer" in einer von Dungeons & Dragons inspirierten Welt führt. Dabei trefft ihr nicht nur allerhand einzigartige Gestalten, sondern serviert euren Besucher*innen auch magische Getränke, die über ihr Schicksal entscheiden. Außerdem hört ihr euch Geschichten an und sammelt ihr Gerüchte, aus denen ihr dann neue Quests bastelt.

Tavern Talk erscheint am 20. Juni 2024 für PC.