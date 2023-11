In diesem Switch-Spiel mit Anime-Optik werdet ihr zur Fashion-Ikone

Fashion Dreamer ist ein neues Spiel, das am 2. November exklusiv für die Nintendo Switch erschienen ist und in dem es vor allem um Mode geht. Ihr könnt bis zu vier Charaktere in der virtuellen Welt Eve erstellen und diesen dann neue Looks und Outfits verpassen.

Nebenbei erkundet ihr die Welt, entdeckt neue Kleidungsstücke und werdet selbst zu Influencer*innen. Eure Kreationen dürft ihr in eurem eigenen Showroom ausstellen und eurer Marke so einen eigenen Charakter geben. Online könnt ihr eure Looks mit denen anderer Spieler*innen teilen und vergleichen.