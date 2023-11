In diesem ultraschnellen First-Person-Shooter spielt ihr einen Bären - mit coolen Wallruns!

Bear It ist ein neuer First-Person-Shooter von Egobounds und Publisher Games Operators, in dem ihr einen mutierten Bären mit Waffen spielt. Das Spiel hat bisher noch keinen Releasetermin, wird bisher aber nur für den PC entwickelt. Der erste Trailer gibt euch einen guten Ausblick auf das, was das Spiel bietet.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Bären, der in einem geheimen Labor zu einem Supersoldaten entwickelt werden soll. Der Bär wird sich allerdings seiner selbst bewusst und beschließt kurzerhand auszubrechen. Seine besonderen Fähigkeiten wie Wallruns und Supersprünge kommen ihm dabei natürlich sehr gelegen.