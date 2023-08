In diesem verdammt coolen Spiel kämpft ihr als Dämonenskater gegen Monster

Hellskate ist eine spannende Mischung aus Fun-Sport-Game im Stile eines Tony Hawk Pro Skater und Roguelite-Action wie in Hades oder Dead Cells. Der Titel wird aktuell für den PC entwickelt und soll irgendwann in der Zukunft in den Early Access starten.

Wie in Tony Hawk skatet ihr arcadelastig durch eine urbane Umgebung und reiht Tricks, Grinds, Manuals und Wallrides zu coolen Kombos aneinander. Nebenbei müsst ihr allerdings auch gegen allerlei Monster kämpfen. Durch neue Decks und Tattoos bastelt ihr euch stärkere Builds. Wenn ihr draufgeht, müsst ihr von vorne starten und einen neuen Versuch wagen.