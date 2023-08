In diesem völlig abgedrehten Koop-Game müsst ihr als Oppossum riesige Pizzen stehlen

Pizza Possum ist ein arcadiges Partyspiel, in dem ihr alleine oder zu zweit auf Pizza-Jagd gehen könnt. Der Titel erscheint am 28. September für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Oppossums, das in einer von Hunden regierten Welt lebt.

Ihr schleicht oder rennt durch die bunte Spielwelt und versucht dabei, möglichst viel zu verdrücken. Hunde-Wachen heften sich bei Sichtkontakt an eure Fersen. Ihr müsst Büsche, Hindernisse und Spezialattacken nutzen, um ihnen zu entgehen. Das Ziel ist eine riesige Pizza und die Krone des Hundekönigs.

Es geht vor allem darum, den Highscore nach oben zu schrauben und ordentlich Chaos anzurichten. Wahlweise könnt ihr dabei auch zu zweit im Koop antreten. Spieler*in 2 übernimmt dann logischerweise die Kontrolle über einen Waschbär.