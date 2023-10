Mit Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix startet am 19. Oktober eine neue animierte Serie beim Streaming-Dienst Netflix. Wie es der Name schon vermuten lässt, basiert die Show auf dem Far Cry 3-DLC 'Blood Dragon', in dem eine alternative, dystopische Realität eingeführt wurde.

Im Jahr 1992 gibt es die USA nicht mehr, stattdessen wird Nordamerika von einer skrupellosen Organisation namens 'Eden' regiert. Dolph Laserhawk ist ein von Eden Tech Military modifizierter Supersoldat, der aus einer Forschungseinrichtung flieht und deswegen im Black Site Gefängnis landet.

Dort trifft er unter anderem auf den Assassinen Bullfrog, einen antopomorphen Frosch, der gleichzeitig ein Character aus Assassin's Creed ist. Auch andere, aus Ubisoft-Spielen bekannte Figuren wie Rayman oder Marcus Holloway aus Watch Dog's 2 werden Auftritte haben.