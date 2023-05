In dieser Aufräum-Sim renoviert ihr alte Turnhallen und räumt Matratzen weg

In der neuen Aufräum-Simulation Sports: Renovations könnt ihr in Eigenregie alte Tunrhallen und andere Sportstätten renovieren und wiederaufbauen. Ähnlich wie im Powerwash Simulator führt ihr dafür jeden Schritt selbst aus der Ego-Perspektive aus. Ihr sammelt also Müll, putzt kräftig durch und streicht die Wände neu. Der Titel dürfte vor allem Sportfans zum Entspannen einladen.

Tatsächlich möchten die Entwickler*innen von Goat Gamez dabei aber auch mit Geschichten punkten. So findet ihr beim Aufräumen alte Trophäen oder Ausrüstung wie Boxhandschuhe, die von vergangenen Veranstatungen erzählen und euch die jeweilige Sportstätte näherbringen. Unterfüttert wird das Ganze noch von Audio-Tapes, in denen Reportagen vorgelesen werden. Die gefundenen Relikte könnt ihr dann im Trophäenschrank oder in Bilderrahmen ausstellen.

Bisher wurde das Spiel nur für den PC angekündigt. Ein Releasetermin ist dabei noch nicht bekannt, es soll aber noch 2023 soweit sein.