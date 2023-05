In dieser Diablo 4-Alternative geht ihr als Rotkäppchen und Aladdin auf Loot-Jagd

Ravenswatch ist ein neues Roguelite von Passtech games, den Machern von Curse of the dead Gods, das sich aktuell im Early-Access auf Steam befindet. Das Spiel wird noch immer entwickelt und mit neuem Content versorgt und könnte in Zukunft auch auf die Konsolen kommen.

Die namensgebende Ravenswatch ist eine Gruppe von magischen Held*innen, die ihr aus Märchen und Mythen kennen dürftet. Neben Rotkäppchen und Alladin sind etwa auch Beowulf oder der Rattenfänger als Charaktere spielbar. Jede Figur hat dabei eigene Fähigkeiten, die ihr im Koop für bis zu 4 Spieler*innen auch kombinieren könnt.

Das Gameplay erinnert an Diablo oder Hades, es wird also aus der ISO-Perspektive gekämpft. Die Levels sind in klassischer Roguelite-Manier aufgebaut. Wenn ihr sterbt, beginnt ihr also von vorne, könnt aber immer wieder permanente Upgrades freischalten und so stärker werden.