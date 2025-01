In dieser neuen Crunchyroll-Serie schaut ihr einen Anime im Anime + lernt, was es bedeutet zu lieben

Crunchyroll veröffentlichte den offiziellen Trailer zur kommenden Anime-Serie Zenshu, das vom renommierten Erfolgsstudio Mappa produziert wird.

Natsuko Hirose macht ihren Hochschulabschluss und legt dann als Animationskünstlerin los. Ihr Talent entwickelt sich rasend schnell und schon bald ist sie Regisseurin in der Anime-Industrie. Ihr erster Anime wird ein riesiger Hit und sie gilt als Genie. Als nächstes soll eine Liebeskomödie folgen, die sich um die erste Liebe dreht.

Aber Natsuko hat noch nie in ihrem Leben Liebe erlebt und kann das Konzept von Liebe kaum nachvollziehen. Sie steckt in der Zwickmühle und hat keine Chance, das Storyboard für ihren anstehenden Film zu erstellen. Natsuko muss also einen Weg finden, ihre Blockade zu lösen und zu lernen, was es heißt, verliebt zu sein.

Zenshu erscheint am 5. Januar auf Crunchyroll mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. Ob eine deuutsche Synchro kommen wird und wie viele Folgen der Anime am Ende haben wird, ist aktuell nicht bekannt.