In Disney Illusion Island könnt ihr im Koop als Mickey, Minnie, Donald und Goofy spielen

Disney Illusion Island ist ein neuer 2D-Plattformer, der am 28. Juli für die Nintendo Switch erscheint und Koop für bis zu vier Spieler*innen bietet. Im Spiel landen Mickey Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy unfreiwillig auf der mysteriösen Insel Monoth.

Die Bewohner*innen dort brauchen ihre Hilfe und so entspinnt sich ein buntes Abenteuer, das ihr alleine oder mit bis zu drei weiteren Spieler*innen erleben könnt. Die vier Spielfiguren unterscheiden sich dabei nur in ihren Animationen, die Fähigkeiten sind bei allen gleich. Ihr könnt euch also euren Lieblingscharakter einfach aussuchen.