In Exodus seht ihr, wie sich eure Entscheidungen über Jahre auswirken

Der erste Trailer zu Exodus gibt euch direkt einige Eindrücke von der Geschichte des Spiels. Im Mittelpunkt steht hier der Schmetterlings-Effekt und ihr werdet die Auswirkungen eurer Taten über viele Jahre hinweg sehen. Hinter dem Spiel steht zudem kein Unbekannter: Es wird vom Creative Director des ersten Knights of the Old Republic sowie weiteren Veteranen von Bioware entwickelt.