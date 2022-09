In Gori: Cuddly Carnage spielen wir eine Katze auf einem Hoverboard, die in einer futuristischen Neon-City allerlei abgedrehten Spielzeugen auf brutalste Art und Weise den Garaus macht. Das Spiel kommt von Angry Demon Studio und soll 2023 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Das Hack-’n’-Slash-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive wird in der Unreal Engin 5 entwickelt und sieht dementsprechend hervorragend aus. Interessierte können sich ab sofort die Steam-Demo herunterladen oder dem offizillen Discord beitreten und so mit den Entwickler*innen in Kontakt treten.