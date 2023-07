In Hellboy Web of Wyrd hören wir vielleicht zum letzten Mal einen verstorbenen John Wick-Star

Mit Hellboy Web of Wyrd kehrt der grummelige Halb-Dämon nach über 15 Jahren in Videospielform zurück. Der Action-Brawler soll für PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen. Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht.

Optisch scheint das Spiel direkt aus der Comic-Vorlage entnommen zu sein. Der düstere Stil passt dabei hervorragend zum brutalen Gameplay, in dem der Titelheld allerlei fiesen Monstern mit den bloßen Fäusten den Garaus macht. Um die namensgebende Parallelwelt Wyrd zu durchqueren, müsst ihr Angriffsmuster lernen und im richtigen Moment blocken, ausweichen und angreifen.

Hellboy wird übrigens vom mittlerweile leider verstorbenen Schauspieler Lance Reddick gesprochen, den ihr vielleicht aus den John Wick-Filmen oder als Sylens aus Horizon Zero Dawn und Forbidden West kennt.