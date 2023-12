In Jurassic Park: Survival beweist ihr, dass ihr auf der Dinosaurier-Insel überleben könnt

Jurassic Park: Survival ist kein unbekannter Name. Ein Projekt mit diesem Titel befand sich bereits 2000 in Entwicklung, wurde allerdings nie veröffentlicht. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. In dem Spiel seid ihr die einzige Verbliebene auf Isla Nublar und müsst nun auf euch allein gestellt überleben, während die Urzeit-Echsen Jagd auf euch machen.