In Level Zero: Extraction ist die Angst ein mieser Verräter

Für Fans von Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown steht dieses Jahr noch eine spannende Neuerscheinung an. In dem asymmetrischen Mehrspieler-Shooter Level Zero: Extraction treten bis zu 11 Spieler*innen alleine oder in Teams gegeneinander an. Das klingt zwar erstmal nach Standard-Kost. Allerdings will Level Zero Extraction mit ein paar Besonderheiten frischen Wind ins Genre bringen.

Christian hat Level Zero: Extraction angespielt und verrät euch im Video, wie es sich anfühlt Mensch und Monster zu sein, warum ein Herzschlag verräterischer als ein Schuss sein kann und ob die großen Ambitionen des Entwicklerstudios in der ersten geschlossenen Beta zu spüren sind.