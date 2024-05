In My Hero Academia Staffel 7 kommt es zum bedeutenden Kampf zwischen den Helden und Schurken

My Hero Academia geht in die nächste Runde mit dem Start der siebten Staffel. In Staffel 7 haben Deku und seine Freunde es wieder mit den Superschurken der Liga des Bösen zu tun. Auch eine neue Heldin eilt unserer Truppe zum bedeutenden Kampf gegen die Superschurken und Shigaraki zur Hilfe.

Die erste Folge der siebten Staffel von My Hero Academia ist seit dem 4. Mai 2024 auf Crunchyroll verfügbar. Es werden regelmäßig im wöchentlichem Rhythmus jeden Samstag neue Folgen veröffentlicht und ihr könnt sie in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln anschauen.

My Hero Academia erzählt die Geschichte von Izuku Midoriya, einem Jungen, der in einer Welt voller Superkräfte leider ohne geboren wurde. Gehänselt und gemobbt seit seiner Kindheit, träumt er dennoch davon, ein großer Superheld zu werden wie sein Idol Allmight. Durch ein schicksalhaftes Ereignis vererbt ihm sein Idol seine Superkräfte und Midoriya tritt der Schule für Superhelden bei.