My Hero Academias siebte Staffel ist neulich erschienen und befindet sich somit mitten in der Star-and-Stripe-Arc, die dann in die U.A. Verräter Arc übergeht und womöglich den Start des finalen Krieges zwischen den Helden*innen und den Schurken*innen enden wird.

Abseits der siebten Staffel wurde auch der vierte Film zur beliebten Manga- und Animereihe angekündigt. My Hero Academia: You're Next soll die vierte Installation in der Filmreihe werden. Der neue Anime-Film wird nach der Dark Deku-Arc und kurz vor dem finalen Krieg spielen.

Um was geht's im vierten Film? In My Hero Academia: You're Next muss sich die Klasse 1-A einem neuen mächtigen Gegner stellen, der mysteriöserweise fast genauso aussieht wie All Might und davon überzeugt ist, dass er All Mights Erbe und das nächste Symbol des Friedens ist. Der mysteriöse All Might Doppelgänger besitzt die Fähigkeit die Energie oder Stärke der Heldenfähigkeiten zu absorbieren und seine Kräfte damit zu steigern.

Deku und seine Freunden werden erneut in einem brutalen Kampf gegen einen starken Antagonisten mit mächtigen Fähigkeiten gezogen.

My Hero Academia: You're Next erscheint am 02. August 2024 in Japan. Wann und ob der Film weltweit in die Kinos kommen wird, ist noch nicht bekannt.