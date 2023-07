Nachdem Payday 1 und Payday 2 relativ kurz nacheinander erschienen, haben sich die Entwickler*innen mit PayDay 3 ganze zehn Jahre Zeit gelassen. Der Heist-Shooter erscheint am 21. September für PS5, Xbox Series X/S und PC. Koop-Fans dürften sich schon jetzt auf erstklassige Action freuen.

Wie schon in den beiden Vorgängern dreht sich auch in Teil drei alles um Raubüberfälle auf Banken, Museen und andere Einrichtungen. Dieses Mal gehen die vier Gangster Dallas, Hoxton, Chains und Wolf in New York auf Beutejagd und müssen sich modernen Sicherheitssystemen stellen.

Bis zu vier Spieler*innen können im Koop zusammenarbeiten und müssen sich dabei gut abstimmen, um ordentlich Kasse zu machen und lebend wieder herauszukommen. Manche Einsätze könnt ihr dabei wohl auch im Verborgenen lösen, wie jetzt ein neuer Trailer demonstriert.