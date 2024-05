In Reborn as a Vending Machine ist der namenlose Held sogar als Verkaufsautomat ein Anime-Fan!

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon erzählt die Geschichte eines namenlosen Japaners, der eine große Vorliebe für Verkaufsautomaten hat und sich sehr gerne mit ihnen beschäftigt. Dabei wird er eines Tages von einem erschlagen - und erwacht dann im Körper eines Verkaufsautomaten! Da er sich in diesem Körper nicht bewegen oder gar richtig sprechen kann, muss er nun einen Weg finden zu überleben, bevor sich sein Körper abschaltet.

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon ist auf Crunchyroll mit deutscher Synchronisation und japanischer Originalsprache mit deutschen Untiteln verfügbar. Die erste Staffel umfasst 12 Folgen, die jeweils 23 Minuten lang sind.