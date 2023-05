In Revenant Hill schmeißt ihr Partys für Hexen und Dämonen - als süße Katze

Falls ihr Night in the Woods gespielt habt, dürftet ihr den Artstyle von Revenant Hill sofort wiedererkennen. Das Entwicklerteam der Indie-Perle hat in seinem neuen Spiel aber ein wesentlich schrägeres Setting für uns. Wir schlüpfen in die Rolle der Katze Twigs, die im Jahr 1919 ihre Bleibe in einer Scheune verliert.

Daraufhin zieht sie in die Nähe eins Friedhofes. Da die Eule aber Miete für diese Unterkunft verlangt, muss Twigs sich etwas einfallen lassen, um an Kohle zu kommen. Und das bedeutet für uns: Dinge anbauen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Oder sie doch lieber selbst vernaschen? Und Partys für Hexen und Dämonen schmeißen. Oder sich auf Geister einlassen.

In dieser Geschichte sollt ihr Freundschaften und Feindschaften schließen und auch mal einen Square Dance mit einem Oppossum wagen. Und natürlich Mäuse essen. Mit all dem arbeitet ihr auf den Traumjob hin, ein voll lizensiertes Familienmitglied zu werden.

Was uns da genau erwartet, wird noch nicht ganz klar, aber wer Night in the Woods kennt, weiß, dass wir hier mit bissigem Humor rechnen können und womöglich auch mit tiefgründigeren und schwereren Themen als es auf den ersten Blick ersichtlich ist. Revenant Hill erscheint für PS4 und PS5. Ein Release Datum gibt es noch nicht.