In Shoshimin möchten zwei mysteriöse Schüler einfach normal sein - Aber das Leben hat andere Pläne!

Diese Sommersaison ist voll von interessanten Anime-Serien. Eine dieser Serien ist Shoshimin - How to Become Ordinary, in der ein gewöhnliches Paar von zwei Mittelschülern ein normales Leben führt. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die beiden alles andere als gewöhnlich sind.

Während Jougorou Kobato und Yuki Osanai wie ganz normale Mittelschüler wirken, scheint sich hinter ihrer Fassade etwas zu verbergen. Gemeinsam haben Kobato und Osanai einen Packt geschlossen, um nicht aufzufallen und "normale" Bürger der Gesellschaft zu werden. Leider werden die beiden immer wieder in mysteriöse Alltagsfälle verwickelt, die ihrem friedlichen und gewöhnlichen Leben einen Strich durch die Rechnung machen.

Welche Vergangenheit die beiden haben und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, bleibt vorerst ein Geheimnis. Alles, was Osanai und Kobato wollen, ist ein normales und friedliches Leben als zwei Mittelschüler.

Der Anime ist seit dem 7. Juli 2024 auf Crunchyroll verfügbar und wird im wöchentlichen Rhythmus jeden Samstag aktualisiert.