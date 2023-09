In Space for Sale erkundet ihr ein Sonnensystem und baut Häuser für anspruchsvolle Aliens

Wenn Base Building eure Lieblingsbeschäftigung in Spielen ist, könnte Space for Sale genau richtig für euch sein. Hier schlüpft ihr nämlich in die Rolle eines intergalaktischen Maklers, der günstig ein ganzes Sonnensystem erstanden hat. Dort gilt es nun, attraktive Behausungen zu errichten und mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Die vielen interessierten Aliens haben unterschiedliche und teilweise ziemlich skurrile Anforderungen, die ihr erfüllen müsst. Je nach Planet kommen außerdem noch Flora und Fauna hinzu, mit denen ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes herumschlagen müsst.

Space for Sale wird aktuell vom schwedischen Entwicklerstudio Mirage für den PC entwickelt und bietet Koop für zwei Spieler*innen. Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht.