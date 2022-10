In Stars and Time ist ein rundenbasiertes Retro-RPG, das besonders für die Fans von Undertale interessant sein dürfte. Ihr schlüpft in die Rolle von Siffrin, dem Einzigen in seiner abenteuerlustigen Familie, die weiß, dass sie in einer Zeitschleife gefangen sind. Ziel ist es, wie üblich in solchen Storys, dem Loop zu entkommen. Dabei ändert sich mit jedem Beginn Siffrins Perspektive auf die Welt.

In Stars and Time erscheint für PC und Switch.