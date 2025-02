In Tanuki Pon's Summer spielen wir einen knuddeligen Waschbären auf einem BMX

Gestern Abend wurden während der ID@Xbox-Show wieder allerhand Spiele von kleineren Studios vorgestellt. Darunter das Cozy-Adventure Tanuki Pon's Summer, in dem wir einen Waschbären spielen, der auf einem BMX durch seine Heimatstadt brettert und Briefe ausliefert. Das Spiel soll Ende 2025 für Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen und zudem zum Release in den Xbox Game Pass kommen.