In The Inquisitor müsst ihr im Mittelalter mysteriöse Fälle aufklären

The Inquisitor ist ein düsteres Action-Adventure, das für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen soll und in einem alternativen Mittelalter spielt. In dieser Welt ist Jesus voller Zorn vom Kreuz gestiegen und hat einen brutalen Rachefeldzug gegen alle Sünder gestartet.

1500 Jahre später verrichten Inquisitoren sein grausames Werk und richten allerorts mit harter Hand über angebliche Sünder. Genau so einen Inquisitoren spielt ihr. Ihr müsst Fälle aufklären, Strafen aussprechen und teilweise auch selbst zum Schwert greifen.

Ihr habt außerdem die geheime Fähigkeit, eine Art Unterwelt zu betreten und dort die Verderbtheit in den Seelen anderer zu erforschen. Die Meister über die Unterwelt sehen euer Eindringen allerdings gar nicht gern und jagen euch, sobald ihr dieses Reich betretet.