In The Punchuin geht ihr als boxender Pinguin auf die Suche nach Diamanten 23.12.2022 | 14:17 Uhr

The Punchuin ist ein neuer Puzzle-Plattformer vom Münchner The Touryst-Macher Shin'en Multimedia. Das Spiel ist am 20. Dezember für die Nintendo Switch erschienen. In der Hauptrolle steht ein kleiner Pinguin mit Boxhandschuhen, der im Punch Mountain auf der Jagd nach Schätzen ist. Dafür müssen Kisten zerstört und kleine Umgebungsrätsel gelöst werden.