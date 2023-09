In UFC 5 könnt ihr euch schon bald so grafisch beeindruckend wie noch nie auf die Mütze geben

Die Kampfsport-Simulation EA Sports UFC 5 erscheint am 27. Oktober für PS5 und Xbox Series X/S. Erstmals in der Serie kommt dabei die Frostbite-Engine zum Einsatz. Die sorgt schon in Battlefield 2042 oder dem Dead Space Remake für schicke Grafik und tolle Lichtstimmungen.

Durch den Sprung auf die neuen Konsolen soll das Fighting-Game auch mit konstanten 60 FPS laufen. Das Kampfsystem wurde laut EA ebenfalls grundlegend überarbeitet, hier soll es aber erst in ein paar Tagen mehr Informationen geben, wenn das Gameplay enthüllt wird.